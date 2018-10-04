Завершилась церемония прощания с Карцевым

Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Центральном доме литераторов состоялась церемония прощания с артистом Романом Карцевым, сообщает Агентство "Москва".

Проститься с народным артистом в Большой зал дома пришли друзья, коллеги и поклонники. Среди них народные артисты России Михаил Жванецкий, Михаил Левитин и Клара Новикова, режиссер Марк Розовский, народная артистка СССР Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин.

Также в церемонии прощания участвовали председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие.

"Первое ощущение – поверить в это невозможно. Мы знали, что болело сердце. Столько радости он нам дал, столько восхищения своим талантом человеческим, актерским. С ним уходит то общение радостное зрителя и артиста, которое неподкупно, нефальшиво", – отметила Пугачева.

Со сцены также зачитали слова соболезнования от Сергея Собянина, который назвал артиста выдающимся мастером с потрясающим чувством юмора.

Прощание длилось несколько часов. В зале было много венков и букетов. После завершения прощания, собравшиеся проводили похоронный кортеж аплодисментами.

Заслуженный артист РСФСР, народный артист РФ Роман Карцев скончался 2 октября в столичной больнице на 80-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Долгие годы Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, работал в театре под руководством Михаила Жванецкого. Снялся в нескольких фильмах, среди которых "Собачье сердце" и "Мастер и маргарита".