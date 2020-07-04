Актера Виктора Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Ирину Хонду.

"Виктора Проскурина похоронили", – сказала Хонда.

Утром 4 июля началась церемония прощания с Проскуриным. Она состоялась в Театральном институте имени Щукина, который окончил артист.

Проскурин скончался 30 июня. Он умер в возрасте 68 лет. Жена сообщила, что до смерти он страдал хронической обструктивной болезнью легких. Кончина произошла в результате приступа.