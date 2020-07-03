Актера Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Прощание с актером состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте имени Бориса Щукина.

Как сообщил ТАСС Кирилл Крок, директор театра, в котором учился Проскурин, церемония пройдет с 10:00 до 12:00.

Артист умер 30 июня на 69-м году жизни. Его супруга рассказала, что актер страдал хронической обструктивной болезнью легких .

Проскурин родился в 1952 году. Широкую известность получил благодаря фильмам "Большая перемена" и "Жестокий романс".

Он также снялся в картинах "Белорусский вокзал", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и сериале "Дальнобойщики".

Также актер озвучил фильм "Сибириада" и работал в театрах "Ленком" и Ермоловой.