Актера Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Прощание с актером состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте имени Бориса Щукина.
Как сообщил ТАСС Кирилл Крок, директор театра, в котором учился Проскурин, церемония пройдет с 10:00 до 12:00.
Артист умер 30 июня на 69-м году жизни. Его супруга рассказала, что актер страдал хронической обструктивной болезнью легких .
Проскурин родился в 1952 году. Широкую известность получил благодаря фильмам "Большая перемена" и "Жестокий романс".
Он также снялся в картинах "Белорусский вокзал", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и сериале "Дальнобойщики".
Также актер озвучил фильм "Сибириада" и работал в театрах "Ленком" и Ермоловой.
Умер актер Виктор Проскурин