Умер актер Виктор Проскурин

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Советский и российский актер Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни, передает сайт "Комсомольской правды".

Как написала в Facebook его жена Ирина Хонда, кончина произошла "неожиданно". Подробности не сообщаются. Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1972 году окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина.

Широкую известность он получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме "Большая перемена". Помимо этого, Проскурин сыграл Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс".

Кроме того, он снялся в картинах "Белорусский вокзал", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и сериале "Дальнобойщики". Также актер озвучил фильм "Сибириада" и работал в театрах "Ленком" и Ермоловой.