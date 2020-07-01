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Культура

13:21

Стала известна причина смерти Виктора Проскурина

утраты культура

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Супруга актера Виктора Проскурина Ирина Хонда рассказала, что актер страдал хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), передает ТАСС.

"У него была хроническая обструкция легких. Случился приступ", – сказала Хонда. Она рассказала, что дата прощания пока не определена, уточнив, что информацию предоставит в ближайшее время.

Советский и российский актер Виктор Проскурин умер вечером 30 июня на 69-м году жизни.

Он родился 8 февраля 1952 года. В 1972 году окончил Театральное училище им Щукина. Широкую известность он получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме "Большая перемена".

Помимо этого, Проскурин сыграл Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс". Он также снялся в картинах "Белорусский вокзал", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и сериале "Дальнобойщики". Также актер озвучил фильм "Сибириада" и работал в театрах "Ленком" и Ермоловой.

Умер актер Виктор Проскурин

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