Прощание с Виктором Проскуриным пройдет 4 июля в Театральном институте имени Щукина

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится 4 июля в Театральном институте имени Щукина. Церемония пройдет с 10:00 до 12:00, сообщил ТАСС директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Похоронят Проскурина на Троекуровском кладбище.

Артист умер 30 июня на 69-м году жизни. По словам жены артиста Ирины Хонды, причиной смерти стал приступ при хронической обструктивной болезни легких.

Виктор Проскурин – заслуженный артист РСФСР. Широкую известность получил после фильмов "Большая перемена" и "Жестокий романс".

Также снимался в картинах "Белорусский вокзал", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и сериале "Дальнобойщики".

Озвучил фильм "Сибириада" и работал в театрах "Ленком" и Ермоловой.