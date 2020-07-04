В Москве прощаются с Виктором Проскуриным

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

В Театральном институте имени Щукина началась церемония прощания с актером Виктором Проскуриным, ушедшим из жизни 30 июня, сообщает ТАСС.

В институте, который окончил артист, собрались его близкие и друзья. Мероприятие проходит на учебной сцене. Там установлен гроб, окруженный цветами и венками, а над ним портреты Проскурина.

После церемонии артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Артист умер 30 июня в возрасте 68 лет. По словам вдовы артиста Ирины Хонды, причиной смерти стал приступ при хронической обструктивной болезни легких.

Виктор Проскурин – заслуженный артист РСФСР. Широкую известность получил после фильмов "Большая перемена" и "Жестокий романс".

Также он снимался в картинах "Белорусский вокзал", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и сериале "Дальнобойщики". Артист озвучил фильм "Сибириада" и работал в театрах "Ленком" и Ермоловой.