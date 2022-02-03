Прощание с Виктором Мережко. Прямой эфир

В Центральном доме кинематографистов проходит церемония прощания с актером, сценаристом, кинорежиссером и народным артистом РФ Виктором Мережко. Проститься пришли близкие люди, коллеги и друзья.

Виктор Мережко скончался 30 января в возрасте 84 лет.

Владимир Путин направил родственникам Виктора Мережко телеграмму со словами соболезнования.

Сергей Собянин выразил соболезнование родным артиста, отметив, что Владимир Мережко вписал в историю отечественного искусства много ярких страниц, его душевные фильмы стали любимой классикой для нескольких поколений зрителей.

Министр культуры РФ Ольга Любимова также передала слова соболезнования родным Виктора Мережко. Она сказала, что Мережко внес огромный вклад в развитие отечественного кинематографа и заслуги режиссера были удостоены профессиональной оценки.