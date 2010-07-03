Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

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Звезда мировой эстрады Карел Готт умер на 81-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера артиста Анету Штолцову.

"Карел Готт скончался во вторник незадолго до полуночи. Он умер в кругу близких, находясь с семьей", – заявила Штолцова.

Как уточняется, в последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием.

Карел Готт родился 14 июля 1939 года. Он был одним из самых знаменитых чешских певцов. На его счету более двух тысяч песен. Только в Чехии им было выпущено более 200 альбомов. За время карьеры "короля чешской эстрады" было продано более 30 миллионов записей по всем миру.

Эстрадный певец прославился не только своими произведениями, но и ролями в художественных фильмах, среди которых "Децибелы любви", "Жизнь меняет тебя" и "Наследство, или Блин, ребята, гутентаг". В более 20 лентах Готт сыграл самого себя.