Умер режиссер фильма "О спорт, ты – мир!" Борис Рычков

В городе Истра Московской области на 82-м году жизни скончался режиссер и сценарист документального кино Борис Рычков. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов РФ.

Причины смерти не уточняются. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Рычков родился 25 февраля 1938 года в Шатуре, окончил ВГИК в 1966 году. До 1993 года был режиссером Центральной студии документальных фильмов. В 1982 году получил звание народного артиста РСФСР.

Получил известность благодаря работам "О спорт, ты – мир", "Баллада о спорте", "Я вернусь к тебе, Россия", "Поэма о рабочем классе", "Ленин. Семь лет в Швейцарии", "Съезд партии Ленина". В 1982 году стал режиссером киноэпопеи "Правда великого народа", куда вошли 11 полнометражных фильмов. В лентах рассказывается о жизни трудящихся в СССР и о социалистическом строе.