Прощание с режиссером Ереминым пройдет в Театре Моссовета

Фото: телеграм-канал "Официальный канал Театра Моссовета"

Церемония прощания с режиссером и педагогом Юрием Ереминым пройдет в Государственном академическом театре имени Моссовета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Представитель театра отметил, что в настоящее время решается вопрос о дате проведения церемонии.

О смерти народного артиста РСФСР стало известно в пятницу, 1 августа. Еремин скончался на 82-м году жизни.

В театре Моссовета отмечали, что артист был талантливым наставником, умевшим глубоко и точно работать с актерами. Там же подчеркнули, что о Еремине с теплотой и уважением вспоминают известные артисты и режиссеры, связывая его имя со своими успехами.