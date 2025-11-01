Прощание с актером Романом Поповым. Прямой эфир

В Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко проходит прощание с актером Романом Поповым. Москва онлайн ведет прямую трансляцию с траурной церемонии.

Роман Попов ушел из жизни 28 октября в возрасте 40 лет. Причиной смерти артиста стали осложнения после борьбы с онкологическим заболеванием.

Попов родился 9 февраля 1985 года в украинском Конотопе, спустя время его семья переехала в Йошкар-Олу. В студенческом возрасте увлекся КВН, где играл в разных командах. В 2012 году в составе дуэта "20:14. Город Сочи" стал победителем проекта "Камеди Баттл" и резидентом "Камеди Клаб".

Дебютировав в кино в 30 лет, Попов успел сняться более чем в 30 фильмах и сериалах. Известность ему принесла роль следователя Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки" и его спин-оффе "Детективное агентство Мухича". Зрителям актер также запомнился по участию в таких проектах, как "Девушки бывают разные", "Новогодний ол инклюзив", "Папу маме заверни" и других.

В 2018 году Попову диагностировали рак мозга и провели операцию по удалению опухоли. Однако в 2025 году произошел рецидив. В результате актер полностью ослеп на правый глаз и частично потерял зрение на левом глазу.

У Романа Попова остались супруга Юлия и трое детей.