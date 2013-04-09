На улице Народного Ополчения установят новые стеклопакеты

В апреле на улице Народного ополчения начнется замена старых стеклопакетов на новые шумозащитные. Таким образом власти планируют свести к минимуму неудобство жителей квартир, окна которых выходят на проезжую часть.

На улице ведутся работы по расширению дороги до четырех полос в каждую сторону. Новые звуконепроницаемые стеклопакеты должны оградить жителей от шума строительных работ, а в последствии от звуков интенсивного движения.

В ближайшее время на стенах домов по улице Народного Ополчения разместят информацию о замене окон. Время работ будет в обязательном порядке согласовываться с жильцами квартир.

В настоящее время городские службы проводят модернизацию дорожной сети на улице Народного Ополчения на участке от улицы Алабяна до транспортной развязки на пересечении с проспектом Маршала Жукова. Здесь планируют организовать безсветофорное движение по расширенной проезжей части, построить тоннель и возвести современные внеуличные пешеходные переходы.