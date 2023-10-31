Посещение собора Святой Софии в Стамбуле сделают платным для иностранцев

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Вход в мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле сделают платным для иностранных туристов со следующего года. О таком решении рассказал глава турецкого Минкульта Мехмет Нури Эрсой.

"Мы переходим на использование системы управления посетителями в мечети Святой Софии. Повысится качество и безопасность. <...> Посещение иностранцами в туристических целях будет платным с 15 января", – приводит ТАСС его слова.

При этом, как отметил министр, за турецкими гражданами останется право посещать мечеть на безвозмездной основе.

Ранее сообщалось, что Турция вошла в топ-5 самых дорогих направлений для отдыха россиян. По данным АТОР, лидером списка стали Мальдивы, где средняя стоимость десятидневного отдыха составила 390 тысяч рублей на двоих. Следом идут Куба (238 тысяч рублей), Шри-Ланка (213 тысяч рублей) и Турция (183 тысячи рублей).

Эксперты считают, что из-за подобной ценовой политики Турция "недосчиталась" туристов из России.



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