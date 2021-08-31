Эксперты рассказали, как путешествовать, не выходя из дома

Фото: depositphotos/ridofranz
Эксперты дали советы, как организовать виртуальное путешествие, если до отпуска еще далеко или отправиться в поездку пока не получается. Об этом сообщает Travel Daily News.
Так, специалисты советуют погулять по достопримечательностям разных стран онлайн.
"Многие художественные музеи предлагают бесплатные виртуальные экскурсии. Кроме того, такие путешествия помогут лучше подготовиться к будущей поездке", – говорится в материале.
Также можно походить на онлайн-свидания.
"В интернете можно встретить партнера, кто, как и вы, находится в поисках половинки, с которой можно вместе увидеть мир", – отмечается в статье.
Тем, у кого не получилось отправиться в путешествие, эксперты посоветовали не расстраиваться, а снимать стресс с помощью медитации.
Ранее россиянам сообщили, как могут измениться цены на авиабилеты в осенний период. Отмечалось, что из-за пандемии полный список доступных для полета осенью стран пока неизвестен. Так, авиабилеты в Турцию могут подешеветь из-за окончания туристического сезона. При этом стоимость полетов в Египет вряд ли будет уменьшаться.
В АТОР рассказали о популярных российских направлениях
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: