Эксперты рассказали, как путешествовать, не выходя из дома

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Эксперты дали советы, как организовать виртуальное путешествие, если до отпуска еще далеко или отправиться в поездку пока не получается. Об этом сообщает Travel Daily News.

Так, специалисты советуют погулять по достопримечательностям разных стран онлайн.

"Многие художественные музеи предлагают бесплатные виртуальные экскурсии. Кроме того, такие путешествия помогут лучше подготовиться к будущей поездке", – говорится в материале.

Также можно походить на онлайн-свидания.

"В интернете можно встретить партнера, кто, как и вы, находится в поисках половинки, с которой можно вместе увидеть мир", – отмечается в статье.

Тем, у кого не получилось отправиться в путешествие, эксперты посоветовали не расстраиваться, а снимать стресс с помощью медитации.

Ранее россиянам сообщили, как могут измениться цены на авиабилеты в осенний период. Отмечалось, что из-за пандемии полный список доступных для полета осенью стран пока неизвестен. Так, авиабилеты в Турцию могут подешеветь из-за окончания туристического сезона. При этом стоимость полетов в Египет вряд ли будет уменьшаться.

