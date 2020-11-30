В России планируют возродить железнодорожные круизы

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В России планируют возобновить практику железнодорожных круизов. Представители профессионального сообщества положительно оценивают данное предложение, сообщает газета "Известия".

По мнению ряда экспертов, дальние путешествия на поездах станут особенно востребованными, если в законодательстве закрепят понятие "железнодорожный туризм".

В АО "Федеральная пассажирская компания" (входит в холдинг РЖД) отметили, что на фоне туристических ограничений россияне все чаще выбирают для путешествий поездки по стране.

"Основная наша задача – возродить железнодорожный туризм. Благодаря широкой маршрутной сети мы можем перевозить индивидуальных путешественников и большие организованные группы в самые отдаленные уголки нашей страны", – заявил генеральный директор организации Владимир Пястолов.

Он отметил, что современные поезда позволяют предоставить полноценный уровень комфорта, сравнимый с отелями. Специалист также подчеркнул, что возможности железнодорожного транспорта необходимо максимально использовать.

Ранее сообщалось, что на морских круизах вводятся единые правила для путешественников во время пандемии коронавирусной инфекции. В частности, закрепляется обязательное тестирование пассажиров и экипажа на коронавирусную инфекцию.

