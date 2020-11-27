Туристы назвали наиболее разочаровавшие их города

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Туристы назвали города, которые не оправдали их ожидания. Своими историями они поделились на платформе Reddit, сообщают "Дни.ру".

В частности, пользователи сочли Дубай слишком жарким и фальшивым. "Нехватка исторических объектов и развлечений за пределами огромных торговых центров меня разочаровала", – написала одна из путешественниц.

Многих также не впечатлил Лос-Анджелес. Один из туристов раскритиковал город из-за высоких цен и постоянных пробок на дорогах. Другие комментаторы отметили, что мегаполис можно понять, только будучи его жителем.

Критике подверглась и столица Египта Каир. "Помимо пирамид, в городе не было ничего примечательного. И я постоянно натыкался на аферистов, пытавшихся обмануть меня на пару долларов", – рассказал один из пользователей.

В антирейтинг путешественников также вошли Будапешт, Венеция, Лас-Вегас, Марракеш, Джакарта, Брюссель, Лондон и Амстердам.

Ранее россияне назвали страны, в которых хотели бы переждать пандемию. 56% респондентов отметили, что предпочли бы провести это непростое время в теплых странах. За Таиланд проголосовали 9% опрошенных, за Индонезию – 8%, за Турцию – 7%.

Также россияне выразили желание уехать на время пандемии в Испанию, Италию, США, Португалию, Грузию, ОАЭ, Канаду, Грецию, во Вьетнам и на Кубу.