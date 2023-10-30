Россияне будут платить за визы на Шри-Ланку еще минимум две недели

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Россияне пока продолжают платить за визы на Шри-Ланку, и это продлится еще как минимум две недели, пока не выйдет циркуляр от правительства страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу туроператора "Интурист".

Это подтвердили и в Ассоциации туроператоров России. Там подчеркнули, что, несмотря на принятое недавно правительством Шри-Ланки решение о выдаче бесплатных виз для граждан Индии, Китая, России, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда, ситуация на границе не изменилась.

По информации АТОР, к этому пилотному проекту перейдут на второй неделе ноября.

Ранее власти Шри-Ланки в качестве пилотного проекта одобрили выдачу путешественникам из РФ бесплатных виз. Нововведение также распространяется на туристов из КНР, Японии, Индии, Таиланда, Индонезии и Малайзии. Программа будет действовать до 31 марта.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что российская сторона продолжает активно работать над развитием сотрудничества с азиатскими странами. Он напомнил, что уже сегодня безвизовый режим достаточно успешно осуществляется с целым рядом таких государств. Руденко отметил, что это важная работа и РФ продолжит ее осуществлять.



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