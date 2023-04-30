Глава Минкурортов Крыма заявил, что власти полуострова упрощают логистику для туристов

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Увеличение числа поездов в Крым и снижение времени досмотра авто на подходах к Крымскому мосту позволят улучшить логистическую доступность полуострова для туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

По его словам, власти Крыма уделяют большое внимание логистическим возможностям полуострова.

Волченко добавил, что уже в майские праздники начнет работу туристический информационный центр, который призван помочь прибывающим в Крым на автомобилях туристам со стороны Краснодарского края.

Ранее Вадим Волченко сообщил, что Крым готовится к началу курортного сезона. Он отметил, что новые общественные пространства приятно удивят гостей полуострова в этом году.

До этого стало известно, что проживание в отелях на Черном море на майские праздники за год подорожало в несколько раз.

Загрузка отелей в Крыму достигла 70%