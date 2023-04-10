Средства от продажи активов иностранных компаний направят на развитие туризма в РФ

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Владимир Путин поручил направлять добровольные взносы в бюджет РФ, поступающие от продажи активов иностранных компаний, на развитие туризма в России. Это следует из перечня поручений по итогам совещания о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя, опубликованных на сайте Кремля.

"Правительству <...> обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами", – говорится в документе.

Также глава государства попросил кабмин поддержать крымские туристические организации для сохранения как непосредственно их работоспособности, так и рабочих мест для жителей полуострова. На это предлагается выделить средства нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением создать федеральную программу по информированию россиян о возможностях внутреннего туризма. По его словам, сегодня многие граждане не осведомлены о туристических возможностях России.



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