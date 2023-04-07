В РФ предложили создать федеральную программу о возможностях внутреннего туризма

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Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением создать федеральную программу по информированию россиян о возможностях внутреннего туризма. Об этом сообщает RT.

По его словам, в условиях осложнения доступа россиян к зарубежным курортам растет значение внутренних туристических направлений. К тому же Россия может без труда их компенсировать, поскольку имеет горные регионы, приморские пляжи, природные памятники.

Проблема, отмечает Крупник, заключается в том, что многие граждане не осведомлены о туристических возможностях России. Программа по информированию о путешествиях в РФ, считает он, позволит привлечь в туристическую отрасль инвестиции, а россиян обеспечить качественным отдыхом.

Как объясняет депутат, данная программа должна включать в себя создание единого информационного портала и рекламы, в том числе наружной, разработку специализированных программ, а также показ видеороликов на телевидении и в интернете.

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