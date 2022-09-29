Туристические организации Турции разрабатывают альтернативу картам "Мир" – СМИ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Туристические организации Турции разрабатывают билетную карту для российских туристов как альтернативу системе "Мир", сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Так организации из сферы пытаются решить проблему без нарушения санкций. Туристы из России при покупке турпакетов будут платить за билет, как за карту. Они смогут использовать ее в ресторанах, магазинах и развлекательных заведениях.

Туроператоры будут направлять деньги, потраченные россиянами с помощью билетных карт в рестораны, торговые и развлекательные заведения.

19 сентября частные турецкие банки Isbank и DenizBank подтвердили, что прекратили обслуживание банковских карт российской платежной системы "Мир".

Агентство Bloomberg и турецкий телеканал NTV со ссылкой на разные источники в правительстве Турции сообщили, что прекратить использование российской платежной системы "Мир" решили и государственные банки Ziraat Bank, Halkbank и VakıfBank.

23 сентября стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение министрам разработать совместно с Россией альтернативные "Миру" платежные системы.

Эрдоган поручил министрам разработать с Москвой альтернативы системе "Мир"

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