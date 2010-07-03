Эксперты выяснили, когда путевки покупают чаще всего

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Россияне чаще всего покупают пакетные туры в июле. Об этом сообщает РИА Новости, основываясь на данных крупного сервиса по бронированию отелей.

Опросив более 500 турагентств из 80 российских городов, аналитики сервиса пришли к выводу, что реже всего путевки приобретают в начале года. Лишь 6% опрошенных заявили, что в январе пакетные туры пользуются большим спросом у клиентов. При этом примерно 17% респондентов отметили значительный рост спроса в феврале.

По данным сервиса, весной число купивших путевки возрастает почти вдвое по сравнению с февралем. Около 30% компаний уточнили, что именно с марта по май у них наиболее активно приобретают турпоездки. В июне спрос остается примерно на том же уровне, что и в весенние месяцы, добавили эксперты.

Отмечается, что максимум бронирований приходится на июль. Именно этот месяц признали лидером по продажам более 40% опрошенных турагентов. В августе же высокий поток клиентов сохраняется лишь у 26% турфирм.

К концу года, по словам аналитиков, спрос на путевки резко падает. Только 20% турагентств могут похвастаться хорошими продажами в сентябре, и 10% – в октябре.

Ранее глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что спрос на организованный зимний отдых в этом году вырос на 10% по сравнению с 2018 годом. По ее словам, среди горнолыжных направлений наибольшим интересом пользуются страны Италия и Австрия, а среди стран Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна – Вьетнам и Таиланд.