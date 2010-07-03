Спрос на бронирование зимних туров вырос на 10%

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Спрос на организованный зимний отдых вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Она отметила, что сейчас идет активное бронирование зимних направлений. Среди горнолыжных направлений активным спросом пользуются страны Италия и Австрия, а среди стран Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна – Вьетнам и Таиланд.

"Бронируется в основном новогодний период, и понятно, что картина спроса может измениться, потому что заявлено большое количество чартерных рейсов на Вьетнам, увеличивается объем перевозок на Кубу и Мексику", – рассказала Ломидзе.

По ее словам, активно также покупают путевки на Красную поляну, отметив, что это огромный показатель, поскольку бронь на курорты России обычно начинается не раньше октября-ноября.

Ранее сообщалось, что осенний отпуск большинство россиян хотели бы провести у моря. В число самых популярных направлений входят Узбекистан, Армения, Германия, Испания, Италия, Молдавия, Казахстан, Израиль, Турция и Черногория.

