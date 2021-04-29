Не менее 4 тыс гостиничных номеров сетевых брендов откроется в России до 2024 года

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Не менее 4 тысяч гостиничных номеров отечественных и международных сетевых брендов откроется в России до 2024 года в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"До 2024 года мы планируем ввести в эксплуатацию не менее 4 тысяч гостиничных номеров под федеральными и международными сетевыми брендами. Это довольно много для одного инвестиционного цикла", – рассказала она в ходе презентации национального проекта.

Догузова пояснила, что открытие номеров предусматривает федеральный проект "Развитие туристской инфраструктуры" в составе нацпроекта.

Ранее Догузова сообщила, что в России в 2022 году запустят программу доступных культурно-познавательных поездок для детей. По ее словам, важно, чтобы подрастающее поколение могло доступно, безопасно и интересно узнавать свою страну. Ежегодно в программе смогут участвовать 300 тысяч детей.