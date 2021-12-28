В РФ заработала горячая линия по защите прав туристов в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России открыли горячую линию по защите прав туристов во время новогодних праздников. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на первого вице-президента Российского фонда мира Елены Суторминой.
На горячую линию смогут обращаться те, у кого случились различные внештатные ситуации на отдыхе. Обращения можно отправить на электронную почту security2.0@yandex.ru. Также на сайте мониторингового центра "Безопасность 2.0" заработает специальная форма обратной связи.
"Прошлой зимой мы получали достаточно много сообщений на горячую линию о проблемах с несоблюдением отдыхающими рекомендованных санитарно-эпидемиологических мер, поэтому крайне важно, чтобы представителями бизнеса в условиях продолжения пандемии выполнялись все необходимые требования безопасности", – подчеркнула Сутормина.
По ее словам, специалисты будут оперативно реагировать на все жалобы и передавать обращения в профильные органы. Она также рассказала, что из-за сложной эпидемиологической обстановки темпы бронирования новогодних туров уступают прошлогодним показателям.
"Только на курортах Краснодарского края в новогодние праздники ожидают порядка 400 000 туристов, в Крыму каникулы проведут еще около 300 000 россиян. Также почти четверть миллиона гостей из разных российских регионов готовится принять Нижний Новгород, еще на 150 000 туристов в новогодние каникулы рассчитывают в Татарстане. Помимо этого, в числе наиболее привлекательных для туристов зимних направлений – Московский регион и Санкт-Петербург, курорты Абхазии и Северного Кавказа, Карелия, Калининград и Тюмень", – заключила Сутормина.
Ранее туристы пожаловались на отказ в страховке из-за алкогольного опьянения.
Москвичам рассказали, кто приезжает в столицу на новогодние праздники
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: