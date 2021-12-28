В РФ заработала горячая линия по защите прав туристов в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России открыли горячую линию по защите прав туристов во время новогодних праздников. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на первого вице-президента Российского фонда мира Елены Суторминой.



На горячую линию смогут обращаться те, у кого случились различные внештатные ситуации на отдыхе. Обращения можно отправить на электронную почту security2.0@yandex.ru. Также на сайте мониторингового центра "Безопасность 2.0" заработает специальная форма обратной связи.



"Прошлой зимой мы получали достаточно много сообщений на горячую линию о проблемах с несоблюдением отдыхающими рекомендованных санитарно-эпидемиологических мер, поэтому крайне важно, чтобы представителями бизнеса в условиях продолжения пандемии выполнялись все необходимые требования безопасности", – подчеркнула Сутормина.

По ее словам, специалисты будут оперативно реагировать на все жалобы и передавать обращения в профильные органы. Она также рассказала, что из-за сложной эпидемиологической обстановки темпы бронирования новогодних туров уступают прошлогодним показателям.

"Только на курортах Краснодарского края в новогодние праздники ожидают порядка 400 000 туристов, в Крыму каникулы проведут еще около 300 000 россиян. Также почти четверть миллиона гостей из разных российских регионов готовится принять Нижний Новгород, еще на 150 000 туристов в новогодние каникулы рассчитывают в Татарстане. Помимо этого, в числе наиболее привлекательных для туристов зимних направлений – Московский регион и Санкт-Петербург, курорты Абхазии и Северного Кавказа, Карелия, Калининград и Тюмень", – заключила Сутормина.

Ранее туристы пожаловались на отказ в страховке из-за алкогольного опьянения.

