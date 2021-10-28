Эксперты рассказали о стоимости отдыха в Турции следующим летом

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Специалисты АТОР считают, что в следующем сезоне стоимость отдыха в турецких отелях может увеличиться. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров.

"По предварительным прогнозам, цены в евро на проживание в Турции летом 2022 года или останутся на уровне текущего года, или же будут примерно на 10 процентов выше", – говорится в сообщении.

На стоимость отдыха могут повлиять колебания курса рубля. По словам экспертов, подорожание может возникнуть из-за установления в начале сентября 2021 года НДС для поддержки отелей, общепита, кино, театров и музеев Турции в размере восьми процентов.

Также известно, что в следующем году власти хотят ввести еще один налог для владельцев объектов размещения – на проживание – по ставке два процента. С прошлого года его введение было перенесено из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что цены на билеты в турецкую Анталью выросли до 350 тысяч рублей, а на курорты Египта – до 450 тысяч рублей.