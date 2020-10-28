Ростуризм назвал первые итоги второго этапа программы кешбэка за поездки по РФ

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Россияне приобрели путевки на 870 миллионов рублей после запуска второго этапа программы кешбэка за поездки по стране. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
Как объяснили в Ростуризме, операторы снова сообщили о возросшем спросе на путевки.
"За первую неделю, когда до окончания продаж еще остается 1,5 месяца, было приобретено туров с кешбэком на 870 миллионов рублей. Средний чек поездки по стране составил 38 тысяч рублей", – указано в сообщении ведомства.
В Ростуризме подчеркнули, что самыми популярными направлениями остаются Краснодарский край, Республика Крым, Ставропольский край и Московская область. При этом интерес туристов также вызывают нетрадиционные для осеннего сезона Карелия, Алтай и Ленинградская область.
Самая длинная бронь на данный момент составила 39 ночей. На это время сняли номер в отеле в Сочи. Самая дешевая – 810 рублей (две ночи в краснодарском отеле), а самая дорогая – 457,8 тысячи рублей (в загородном отеле в Ленинградской области).
В России с 15 октября возобновились продажи туров по программе туристического кешбэка. Она продлена до 10 января 2021 года. В условия акции внесли некоторые изменения по сравнению с первым этапом. Например, они касаются размера возмещения.
Стартовал второй этап программы туристического кешбэка
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