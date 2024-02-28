Ассоциацию туристических агрегаторов создадут в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Онлайн-сервисы покупки билетов и бронирования отелей создают Ассоциацию туристических агрегаторов, сообщает ТАСС.

В ее состав уже вошли МТС Travel, Ostrovok, Tutu и "Яндекс Путешествия". Новое объединение – это некоммерческая организация, поэтому в дальнейшем в нее смогут вступить другие участники отрасли.

Целью новой НКО является формирование эффективных механизмов взаимодействия основных игроков онлайн-рынка путешествий, а также поддержка инициатив и лучших практик для развития отрасли. Ассоциация планирует разработать отраслевые стандарты ведения бизнеса туристических агрегатов, способствовать большей открытости между всеми участниками рынка и обмену лучшими практиками.

Ранее руководитель пресс-службы одного из сервисов планирования путешествий Елена Шелехова рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями на День защитника Отечества стали Дубай, Бангкок, Денпасар, Пхукет и Стамбул, а на Международный женский день – Пхукет, Сеул, Токио, Дубай и Бангкок.



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