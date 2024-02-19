Эксперт назвала февраль и март невыгодными месяцами для отпуска в 2024 году

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В феврале и марте большое количество выходных дней и только 20 – рабочих, из-за чего стоимость рабочего дня выше. Если человек уйдет в отпуск, то его совокупный доход будет меньше, чем если бы он отработал полный месяц. Об этом заявила директор по персоналу и организационному развитию Юлия Санина, передает RT.

Специалист уточнила, что если работник не брал больничный, отгул или отпуск, то по итогам февраля ему придет такая же зарплата, как и в другие месяцы. Праздники могут повлиять только тогда, когда сотрудник берет дополнительные выходные или отпуск, тогда за отработанные дни придет меньше денег, объяснила Санина.

Она добавила, что из-за праздников зарплата сотрудников не будет уменьшена. Но, продолжила эксперт, работодатели могут изменить график выплаты зарплаты и аванса, поскольку банковские переводы и другие операции могут занимать больше времени в связи с выходными.

Эксперт напомнила, что текущий год является високосным, но это, считает она, не повлияет на расчет зарплаты тех, кто получает оклад, поскольку в этом случае сотруднику выплачивается фиксированная сумма за отработанный календарный месяц.

Она напомнила, что для получения дополнительных выплат сотрудник может работать в праздничные дни. Санина сослалась на Трудовой кодекс и уточнила, что первые два часа переработок работодатель должен оплатить не менее чем в полуторном размере, а далее – не менее чем в двойном размере. Помимо этого, работник вправе попросить заменить эту оплату выходным днем. Однако, подчеркнула собеседница RT, такие правила не касаются тех, кто работает по сменному графику. Если им рабочие дни выпадают на праздники, то оплата по повышенной ставке не предусмотрена, заключила она.

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