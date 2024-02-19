В ФНПР заявили, что зарплаты работников не изменятся в феврале 2024 года

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В феврале високосного 2024 года оклад работников не будет изменен, поскольку сотрудникам выплачивается фиксированная сумма за календарный месяц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александра Шершукова.

"С точки зрения трудового законодательства на размер заработной платы, оклад, который получает работник, это никак не влияет", – отметил он.

Из этого следует, что зарплата за отработанные дни может измениться лишь после больничного, отгулов или отпуска.

Между тем граждан РФ предупредили об увольнении за разглашение зарплат своих коллег. В госинспекции труда по Нижегородской области уточнили, что подсмотревшего сумму зарплаты коллег могут привлечь к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей. Наказание может доходить в том числе до увольнения.

До этого юрист Никита Филиппов рассказал, что попросить сотрудника выполнить сверхурочную работу можно лишь после его письменного согласия. Отказаться от нее можно, сославшись на Трудовой кодекс РФ.

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