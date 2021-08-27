Срок действия виз для родственников граждан РФ увеличат до года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому с 1 сентября допустимый срок пребывания в РФ иностранцев, являющихся близкими родственниками российских граждан, увеличивается до одного года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Обыкновенная частная виза выдается на срок до одного года иностранному гражданину, являющемуся близким родственником <...> гражданина Российской Федерации, с разрешенным сроком пребывания указанного иностранного гражданина в РФ в течение всего срока действия визы", – говорится в постановлении.
К близким родственникам отнесены супруги, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), братья и сестры, а также бабушки, дедушки и внуки.
Уточняется, что обыкновенная частная виза может быть однократной или двукратной на срок до трех месяцев, а также многократной на срок до одного года.
По старому порядку иностранцы не могли по многократной визе пребывать на территории России больше 90 дней в сумме в течение одного полугодия.
Ранее в МВД РФ призвали иностранных граждан урегулировать свой правовой статус до 30 сентября текущего года, поскольку 1 октября истекает срок действия указа президента о запрете на выдворение иностранцев за нарушение миграционного законодательства, принятого в связи с пандемией коронавируса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: