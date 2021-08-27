Срок действия виз для родственников граждан РФ увеличат до года

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Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому с 1 сентября допустимый срок пребывания в РФ иностранцев, являющихся близкими родственниками российских граждан, увеличивается до одного года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Обыкновенная частная виза выдается на срок до одного года иностранному гражданину, являющемуся близким родственником <...> гражданина Российской Федерации, с разрешенным сроком пребывания указанного иностранного гражданина в РФ в течение всего срока действия визы", – говорится в постановлении.

К близким родственникам отнесены супруги, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), братья и сестры, а также бабушки, дедушки и внуки.

Уточняется, что обыкновенная частная виза может быть однократной или двукратной на срок до трех месяцев, а также многократной на срок до одного года.

По старому порядку иностранцы не могли по многократной визе пребывать на территории России больше 90 дней в сумме в течение одного полугодия.

Ранее в МВД РФ призвали иностранных граждан урегулировать свой правовой статус до 30 сентября текущего года, поскольку 1 октября истекает срок действия указа президента о запрете на выдворение иностранцев за нарушение миграционного законодательства, принятого в связи с пандемией коронавируса.

