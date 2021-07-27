В АТОР рассказали, нужно ли отменять туры в Сочи из-за опасных ливней

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 рекомендовал не отменять туры в Сочи из-за погодных условий. Он напомнил о рисках финансовых потерь, которые в таком случае могут понести туристы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о затяжных дождях, временами переходящих в ливни, в районе Большого Сочи 27 июля. Синоптик уточнил, что за 12 часов может выпасть 40–50 миллиметров осадков. Такая непогода настигнет курорт уже третий раз за 2021 год.

"Непогода есть во всех странах мира, это временное явление, в любом случае это не является определяющим фактором", – заявил Горин.

Вице-президент АТОР также напомнил, что аннуляция туров накануне может привести к невозместимым финансовым потерям для туристов.





Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России Во-первых, это невозвратные авиабилеты, во-вторых, определенное количество штрафных санкций в отелях тоже присутствует. Их, конечно, можно минимизировать, если заранее поменять планы на поездку. Однако отмена тура накануне – это максимальные штрафные санкции, которые никто не готов компенсировать.

Вместе с тем, по словам Горина, главная причина, по которой россияне отменяют отпуск в Краснодарском крае сегодня, в том числе и в Сочи, – это противоэпидемические требования в регионе.

"Определяющим фактором сейчас при планировании поездок в Краснодарский край являются не погодные условия, а требования по предъявлению сертификатов о вакцинации и отсутствие возможности при заселении в гостинице предъявлять просто ПЦР-тест", – уточнил собеседник Москвы 24.

Он также добавил, что ливни, которые уже настигали Сочи ранее в этом году, не привели к аннуляции туров и отмене брони в гостиницах.

В понедельник, 26 июля, в администрации Сочи предупредили жителей и гостей курорта о дождях с грозами. Людей призвали соблюдать меры предосторожности. В период действия предупреждения (до 18:00 27 июля) рекомендовано не отдыхать у воды, а также не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.