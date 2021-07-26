Россияне смогут въезжать в Намибию без визы с 2 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 2 августа вступит в силу соглашение между Россией и Намибией о взаимной отмене виз. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
"В соответствии с соглашением россияне могут въезжать и пребывать на территории Намибии без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, если целью их въезда не является осуществление трудовой деятельности, обучение или проживание в стране", – говорится в сообщении.
При посещении России гражданам Намибии предоставляются аналогичные права. Сейчас въезд в РФ граждан Намибии осуществляется с учетом ограничений из-за коронавируса.
Ранее стало известно, что посольство Франции в Москве подтвердило информацию о приостановке приема заявок на продление многократных шенгенских виз.
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