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17:05

New Travelers могут исключить из федерального реестра туроператоров

туризм

17:05

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Турфирму New Travelers могут исключить из Единого федерального реестра туроператоров с 1 июля. Это произойдет, если компания не предоставит сведения о новом страховщике, сообщил Агентству "Москва" директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. Отмечается, что юридическое лицо туроператора ООО "Центр туризма "Согласие" входило в группу компаний "Натали Турс".

По словам Осауленко, ранее к New Travelers не было нареканий. "Сейчас они уведомили Ростуризм, что не смогли найти страховую компанию взамен "НАСКО", у которой с мая была отозвана лицензия", – пояснил ситуацию глава "Турпомощи".

4 июля 2018 года "Натали Турс" аннулировала все забронированные и оплаченные туры из-за финансовых проблем. Партнеры начали отключать "Натали Турс" от систем обслуживания. С 4 сентября компания прекратила свою деятельность. Всех юридических лиц, которые работали под брендом, исключили из единого реестра туроператоров. А в октябре в отношении "Натали Турс" возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Кроме того, Роспотребнадзор инициировал более 30 гражданских исков против группы компаний "Натали Турс". С 4 июля по 11 октября 2018 года в ведомство поступило свыше 500 обращений от граждан, которые пострадали от действий туроператора.

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