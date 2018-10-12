Роспотребнадзор подал в суды более 30 исков против "Натали Турс"

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Роспотребнадзор инициировал более 30 гражданских исков против группы компаний "Натали Турс". С 4 июля по 11 октября в ведомство поступило свыше 500 обращений от граждан, которые пострадали от действий туроператора. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, по его инициативе в столичные суды направлен 31 гражданский иск в защиту прав клиентов "Натали Турс".

По всем обращениям специалисты Роспотребнадзора также оказали необходимую консультативную помощь. В частности, 189 туристов получили по электронной почте информационные материалы, как действовать в их ситуации. Еще 63 клиентам "Натали Турс" помогли оформить претензию к туроператору или турагенту, чтобы урегулировать спор в досудебном порядке.

По информации ведомства, 10 октября суд принял решение взыскать с туроператора и турагента в пользу потребителя соответственно 661 тысячу и 61 тысячу рублей учетом неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.

4 июля 2018 года "Натали Турс" аннулировала все забронированные и оплаченные туры из-за финансовых проблем. После появления сообщений о состоянии компании партнеры начали отключать "Натали Турс" от систем обслуживания.

С 4 сентября компания прекратила свою деятельность. Всех юридических лиц, которые работали под брендом, исключили из единого реестра туроператоров. В октябре в отношении "Натали Турс" возбудили уголовное дело о мошенничестве.