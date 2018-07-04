Туроператоры отдают добро: ждет ли российский турбизнес новый коллапс

С 4 июля туроператор "Натали Турс" объявил об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Еще 3 компании заявили о проблемах с обслуживанием клиентов – DSBW-Tours, "Матрешка-тур", "Аврора БГ".

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Руководитель туроператора "Натали Турс" Владимир Воробьев в эфире радиостанции "Эхо Москвы" объявил об аннуляции всех подтвержденных туров. На данный момент по заявлениям представителей компании речь не идет о банкротстве. Более того, Владимир Воробьев заявил о планах компании восстановить продажу туров в течение одной-двух недель.

Кроме "Натали Турс" о подобных проблемах заявили еще несколько компаний. На сайтах компаний "Матрешка-тур" и DSBW-tours размещена информация о приостановке деятельности и порядке обращения в страховые компании, на главной странице "Аврора БГ" говорится только об отмене чартерных рейсов.

Руководитель Ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал ситуацию: "В первую очередь нужно сказать, что никакого кризиса нет, это исключительно частный случай. Нужно понимать, что это бизнес, у нас ежегодно приходят и уходят по 5-6 фирм, но в масштабах рынка это доли процентов. Безусловно, мы мониторим ситуацию, и со своей стороны оказываем всю необходимую поддержку". Александр подчеркнул, что "Натали турс" не обращались в "Турпомощь" для выплаты компенсаций клиентам.

Нужно напомнить, что в 2014 году в результате массового банкротства туроператоров пострадало несколько десятков тысяч человек, многие из которых были вынуждены добиваться хотя бы частичной компенсации средств в суде. После этого было принято несколько законопроектов, ужесточающих контроль над туроператорами, у некоторых участников рынка были отозваны лицензии.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

"Никаких признаков повторения ситуации 2014 года не наблюдается. Во-первых, была сформирована целая система защиты туристов. К примеру, с 1 января 2017 года были созданы фонды персональной ответственности, охватывающие в том числе граждан, оплативших услугу, но не успевших ее получить. Во-вторых, все компании, заявившие о проблемах с обслуживанием клиентов, состоят в реестре "Турпомощи", и все их обязательства финансово обеспечены. Ну и хочу заметить, что в системе защиты туризма нет ни копейки государственных денег, фонды формируются за счет средств участников рынка", – говорит Осауленко.

На официальном сайте Ростуризма так же рекомендуется перед оплатой тура проверить оператора в реестре "Турпомощи". Такая мера, однако, скорее перекладывает ответственность на самих клиентов.

Другие участники отрасли также подтверждают, что речь не идет о системном кризисе. Дмитрий Горин, коммерческий директор компании "VIP-сервис": "После падения в 14-15 году рынок находится на подъеме, никаких обвалов не наблюдаем. Но даже в случае частных проблем компании – есть понятный механизм защиты туристов – в резервных фондах собрано около 23 миллиардов рублей. Сейчас туристический рынок очень защищен". Нужно отметить, что коллапс, связанный с банкротством "Невы", "Лабиринта" и других турфирм, происходил на фоне резкого обвала курса рубля.

Президент и совладелец туроператора "Натали Турс" Владимир Воробьев. Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Сегодня в условиях относительной стабильности национальной валюты резкий обвал рынка и правда маловероятен. Но частных проблем туроператоров это не решает. Кроме того, на появление массовых проблем повлиял другой тренд.

"Сокращение чартерных программ и приостановка деятельности отдельных туроператоров связаны с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, ошибками в прогнозах потребительского спроса и завышенными ожиданиями," – говорится в официальном заявлении главы Ростуризма Олега Сафонова. "В частности, общий размер финансового обеспечения туроператора "Натали Турс" составляет 156,4 млн рублей. Размер финансового обеспечения компании DSBW-tours составляет 50 млн рублей". Кроме того, в Ростуризме создан оперативный штаб и открыта горячая линия в связи с данной ситуацией.

Также, по словам Осауленко, речь не идет о маленькой доле участников турбизнеса.

"У нас на рынке более 600 операторов, речь идет о долях процентов. Ну и игроки не самые крупные, к примеру, у "Авроры БТ" на сегодня, если мне память не изменяет, 25 человек за рубежом находятся", – резюмировал Александр Осауленко.

Ситуация в целом по рынку остается стабильной. Однако Роспотребнадзор все же опубликовал памятку для пострадавших туристов. В ней напомнили, как получить компенсацию и что делать, оказавшись за рубежом без поддержки туроператора.

Илья Русаков