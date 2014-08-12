Все нуждавшиеся в эвакуации туристы вернулись домой из-за границы

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Объединение "Турпомощь" вывезло в Россию около 20 тысяч туристов, которые пользовались услугами разорившихся турфирм. Таким образом, все туристы, нуждавшиеся в эвакуации, вернулись домой, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По состоянию на 11 августа за границей находились две тысячи туристов, которым была необходима помощь. Туристы пребывали в Болгарии, Греции и Черногории. Они вывезены в понедельник, последний рейс состоится во вторник.

Большинство вывезенных в Россию туристов были клиентами компании "Лабиринт" - около 17 тысяч человек. Многие из них вернулись на родину рейсами других туроператоров, в частности - Coral Travel, Solvex и "Музенидис Трэвел".

На вывоз всех туристов "Турпомощь" потратила около 130 миллионов рублей.

В АТОР отметили, что страховщики вряд ли смогут выполнить все свои обязательства перед туристами, поскольку по прогнозам, сумма требований составит 1,5-2 миллиарда рублей. Туристы смогут получить 10 процентов от стоимости своих туров.

Напомним, за месяц российская туриндустрия пережила несколько банкротств крупных компаний. В июле о невозможности выполнить обязательства перед клиентами сообщили петербургский туроператор "Нева", "Роза ветров мир", "Экспо-тур", в августе - турфирмы "Идеал-тур" и "Лабиринт", группа компаний "Интаэр", "Нордик стар".