21 сентября 2018, 19:11

"Ингосстрах" получил 5,7 тыс заявлений на выплату от клиентов "Натали Турс"

Страховая компания "Ингосстрах" получила 5 тысяч 699 заявлений от клиентов "Натали Турс", сказано в пресс-релизе страховщика.

"На сегодняшний день работа с обращениями граждан продолжается. Размер компенсации по каждому пострадавшему туристу будет известен после формирования реестра", – добавили представители компании.

Страховщик рекомендовал всем пострадавшим не затягивать с обращением и предоставить необходимые документы до 2 октября 2018 года, сообщает РИА Новости.

Первые выплаты получат туристы, подавшие заявления 3 сентября 2018 года и ранее. Все дальнейшие отчисления произведут в порядке очередности приема документов. Они поступят не позднее 30-го календарного дня с момента получения компанией заявления на выплату.

Пострадавшие туристы могут обратиться в Роспотребнадзор, который запустил специальную горячую линию.

Юридические лица, работавшие под брендом "Натали Турс" – ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали" и ООО Туроператор "Натали Турс" – исключили из реестра вечером 3 сентября. Ущерб клиентам туркомпании оценивается в почти 1,2 миллиарда рублей. 4 сентября компания "Натали Турс" объявила о прекращении деятельности.

