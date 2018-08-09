В Роспотребнадзор с жалобами на "Натали Турс" обратились 850 человек

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В Роспотребнадзор обратились более 850 клиентов "Натали Турс". Жалобы поступают на отказ со стороны туроператора исполнить договор об оказании туристских услуг. Большинство обращений поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской и Калининградской областей, а также из Республики Татарстан, сообщает пресс-служба ведомства.
"Официально туроператором подтверждена только возможность воспользоваться услугами авиаперевозки на регулярных рейсах и оформленными визами", – говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, в общественных приемных территориальных органов службы уже помогли потребителям в составлении более 100 претензий в адрес туроператора.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запустил горячую линию для помощи клиентам "Натали турс". Обратиться за консультацией и разъяснением по возвращению денежных средств можно по телефону 8 (495) 785 37 41.
Также помощь в составлении претензий и исковых заявлений можно получить по телефону 8 (495) 687-39-61 (отдел консультационных услуг ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве").
Ущерб клиентов "Натали турс" составил почти миллиард 200 тысяч рублей. Это предварительная оценка Ассоциации туроператоров России.
Число пострадавших – более 30 тысяч человек. Исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе заявила, что проблемы с получением страховых выплат неизбежны.
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