Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Роспотребнадзор запустил горячую линию для помощи клиентам "Натали турс". Обратиться за консультацией и разъяснением по возвращению денежных средств можно по телефону 8 (495) 785 37 41.

Также помощь в составлении претензий и исковых заявлений можно получить по телефону 8 (495) 687-39-61 (отдел консультационных услуг ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве").

Кроме того, клиенты могут обратиться в управление Роспотребнадзора по Москве, расположенное в Графском переулке, дом № 4 строения 2,3,4, а также в территориальный отдел на Большой Дмитровке, дом № 8, строение 1,2,3. Общественная приемная работает по рабочим дням с 10 до 16.

Ранее стало известно, что ущерб клиентов "Натали турс" составил почти миллиард 200 тысяч рублей. Это предварительная оценка Ассоциации туроператоров России.

Число пострадавших – более 30 тысяч человек. Исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе заявила, что проблемы с получением страховых выплат неизбежны.