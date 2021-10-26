Россиянам разъяснили правила въезда в США

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С 8 ноября туристы, приезжающие в США по неиммиграционным визам, должны предоставить справку о вакцинации от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ. Об этом сообщается на сайте госдепартамента страны.

Справку о вакцинации или об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее чем за 72 часа до вылета, необходимо предоставить при посадке на самолет.

Нововведение не распространяется на граждан до 18 лет и людей с медицинским отводом. Им необходимо предоставить лишь результат ПЦР-тестирования. Сертификат не нужно показывать гражданам и резидентам США.

Полностью привитыми гражданами считаются те, кто сделал двухкомпонентную или однокомпонентную прививку не менее двух недель назад.

Ранее госдеп США отнес россиян к категории Homeless Nationalities (дословно переводится как "бездомные национальности". – Прим. ред.), члены которой не могут получить американскую визу на территории своей страны. Гражданам РФ рекомендовали обращаться за визой в Варшаву.