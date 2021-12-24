Безвизовый режим между Россией и Белизом вступит в силу с 12 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россияне с 12 января смогут посещать без виз государство Белиз на восточном побережье Центральной Америки, сообщает пресс-служба МИД России.

Соглашение между правительствами РФ и Белиза подписали в Нью-Йорке 23 сентября 2021 года.

Граждане смогут находиться без виз на территории государства другой стороны до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

В апреле для граждан России отменила визы Албания. Безвизовый режим введен до конца текущего года. При этом разрешенный срок пребывания в стране – не больше 90 дней в рамках одного полугодия.

В июле безвизовый режим на взаимных началах был введен между Россией и Ираном. Он касается только организованных групп туристов от 5 до 50 человек. Максимальный срок их пребывания в той или иной стране – не более 15 суток.