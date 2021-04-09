Албания ввела безвизовый въезд для россиян до конца 2021 года

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Правительство Албании объявило об отмене виз для въезда в страну для граждан России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Албании на своей странице в Facebook.
Безвизовый режим вводится на период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года. Разрешенный срок пребывания в стране – 90 дней из каждых 180, начиная с даты въезда.
До этого россияне могли не оформлять визу для туристических поездок в Албанию в период с июня по ноябрь 2020 года.
Сейчас в стране сняты все запреты на движение на транспортных средствах, также разрешено въезжать и выезжать с территории страны через воздушные, наземные и морские пограничные пункты контроля.
Власти Черногории упростили правила въезда для туристов. В частности, продлен срок действия тестов на коронавирус. С 25 марта его можно будет делать за 72 часа до прибытия в страну вместо 48. Специалисты отмечают, что данное нововведение является большим плюсом для россиян, поскольку они летят в страну с пересадками.
Въезжать в страну смогут и те, кто имеет положительный тест на антитела IgG к коронавирусу, сделанный в течение последних 30 дней, или сертификат, подтверждающий вакцинацию. При этом второй компонент прививки должен быть получен не менее чем за 7 дней до прибытия.
Данные правила не распространяются на туристов из Сербии, Косова, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Албании.
Власти Черногории откроют границы для граждан РФ
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