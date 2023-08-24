В АТОР рассказали, сколько приходится ждать шенгенскую визу

Фото: ТАСС/Семен Лиходеев

В настоящее время шенгенскую визу приходится ждать больше месяца, предупредили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что в июле – августе возникают трудности с записью в визовые центры.

"Из-за сезона отпусков в консульствах сократилось количество сотрудников, занятых в визовом процессе, и, как следствие, количество временных слотов на подачу документов тоже сократилось, а сроки рассмотрения документов увеличились", – передает РИА Новости сообщение АТОР.

В конце августа тоже наблюдаются сложности. Так, например, возникают проблемы с тем, чтобы оформить временные слоты на подачу документов в визовые центры Франции, Испании и Португалии.

Россияне вынуждены ждать шенгенскую визу больше месяца. Однако в АТОР обратили внимание, что консульство Франции лояльнее всего относится к туристам из РФ. Им часто одобряют многократные визы.

Сложнее всего попасть в консульства Испании и Португалии. Кроме того, оформление документов там, как правило, задерживается. Однако представители отрасли считают, что причина может быть в переезде визового центра Испании в Москве.

"Документы на испанскую визу с момента их подачи рассматривают четыре-шесть недель. Чаще всего под туристические поездки консульство Испании выдает россиянам мультишенген на три месяца", – уточняют эксперты.

В свою очередь, ситуация с записью в консульство Италии не такая напряженная. Что касается оформления виз в регионах, там время ожидания может быть увеличено.

Проще всего сейчас получить визу в Грецию. В центре наблюдается запись на одну-две недели вперед, а заявление рассматривают в течение 10–14 дней. Также без проблем можно получить визу в Венгрию, процедура займет около 2–2,5 недели. Оформление визы в Великобританию может занять один-два месяца.

Ранее стало известно, что российские электронные визы для туристов из дружественных стран могут заработать осенью этого года. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в первую очередь мера должна коснуться туристов из Китая и Индии.

До этого Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запуске электронной карты для иностранных туристов. Электронная карта позволит путешественникам бронировать туры, а также оплачивать услуги и покупки на территории РФ. Открыть счет можно будет без личного присутствия в России.



Путевки в Турцию перед началом учебного года подешевели до 60%