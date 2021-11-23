В АТОР спрогнозировали снижение стоимости туров в Мексику на 20–30%

Фото: ТАСС/Zuma
Запуск чартерных рейсов в Мексику может привести к снижению стоимости туров в эту страну на 20–30%, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Об этом сообщает ТАСС.
"Увеличение количества рейсов в Мексику традиционно благоприятно отразится на стоимости перевозки. Появление чартерных рейсов обычно ведет к удешевлению билетов на 20–30%", – пояснила она.
По словам Ломидзе, в настоящее время туроператоры изучают возможность расширения предложений по этому направлению в зимнем сезоне, однако пока конкретных планов представлено не было.
Эксперт отметила, что спрос на туристические поездки в Мексику продолжит расти. По мнению Ломидзе, данное направление может стать таким же популярным, как Доминикана.
Ломидзе рассказала, что российские туристы предпочитают в Мексике отдых на пляже, а также активно приобретают экскурсии на месте. Чаще всего они отправляются в эту страну на 7–10 ночей с размещением в четырех- и пятизвездочных отелях по системе "все включено".
Ранее сообщалось, что Россия с 1 декабря снимает ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар. Также с приходом зимы будет возобновлено авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.
С 1 декабря россияне смогут отправиться на Кубу, в Мексику и Катар
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