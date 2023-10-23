В АТОР сообщили об остановке продажи путевок в Израиль, Ливан и Иорданию

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Министерство экономического развития Российской Федерации рекомендовало туроператорам временно остановить продажу путевок в Израиль, Ливан, Иорданию. Об этом сообщил телеграм-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Продажа туров в эти страны уже закрыта, сообщили турагенты, состоящие в АТОР.

Также Минэкономразвития рекомендует туристическим операторам обязательно информировать туристов, которые планируют посетить указанные направления, о текущей ситуации в странах, порядке изменения договора оказания туруслуг, указали в АТОР.

Ранее ведомство рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории до нормализации обстановки.

Также министерство рекомендовало туристическим операторами и агентам временно остановить продвижение и продажу туристских продуктов, а также отдельных туруслуг в эти страны.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны"

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,6 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Погибшими также числятся 20 граждан РФ, которые имели и гражданство Израиля.

Все организованные российские туристы вернулись из Израиля в РФ