Россия и Белиз подписали соглашение об отмене виз

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Россия и центральноамериканское государство Белиз подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония подписания состоялась на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ней приняли участие министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Имон Кортни.
В апреле для граждан России отменила визы Албания. Безвизовый режим введен до конца текущего года. При этом разрешенный срок пребывания в стране – не больше 90 дней в рамках одного полугодия.
В июле безвизовый режим на взаимных началах был введен между Россией и Ираном. Он касается только организованных групп туристов от 5 до 50 человек. Максимальный срок их пребывания в той или иной стране – не более 15 суток.
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