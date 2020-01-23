В АТОР прокомментировали возможность отмены туров в Китай

23 января, 17:01
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аннулирование туров в Китай пока возможно только со штрафом, сообщил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
"Оснований для аннуляции туров без штрафа нет. Аннуляция возможна за вычетом фактически понесенных туроператором затрат", – приводит слова Горина ТАСС.
Он отметил, что это связано с тем, что пока не введен запрет на продажу туров в Китай. Горин порекомендовал туристам, которые планируют поездку в КНР, "отслеживать ситуацию и выполнять рекомендации врачей".
У россиян популярностью пользуется остров Хайнань, удаленный от региона, где произошла вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. По данным российских туроператоров, которые на связи с представителями местных властей, случаев выявления вируса на острове пока нет.
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко ранее сообщил, что туристы из России не отказываются от поездок в Китай. По словам Осауленко, близится Новый год по восточному календарю. В это время традиционно уменьшается количество рейсов, закрываются пограничные полосы, в том числе и российские.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы три человека. Однако диагноз не подтвердился.
Количество же заболевших новым типом коронавируса в Китае достигло 600 человек, из них 95 человек находятся в тяжелом состоянии. 17 заболевших умерли, в основном это люди старше 65 лет. Вирус уже распространился в 25 провинциях и городах КНР.
Больницы Москвы отработали алгоритм действий при подозрении на коронавирус. Сотрудники больницы обеспечили контроль за готовностью к приему больных, также проработан вопрос немедленной изоляции лиц с подозрением на данное заболевание, приняты меры по обучению персонала.
В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Независимые методики обеспечивают оперативную диагностику заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.
В связи с распространением коронавируса в аэропортах проверяют багаж пассажиров из Китая
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