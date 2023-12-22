Аналитики рассказали, куда чаще всего летали россияне в 2023 году

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В этом году жители России чаще всего летали в Москву и Ереван. Об этом рассказали RT аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По данным исследования, самым популярным направлением в РФ стала Москва – на нее приходится 30,8% всех заказов по стране. На втором месте оказался Санкт-Петербург, его посетили 12,3% путешественников. Замыкает тройку лидеров Сочи, туда отправились 7,5%. Аналитики отметили, что спрос на перелеты в указанные города за год почти не изменился.

Среди зарубежных направлений у российских туристов первое место по популярности занял Ереван. В этом году в столицу Армении оформили 16,6% авиаперелетов, что на 1,2% меньше по сравнению с 2022 годом, говорится в исследовании.

Далее идет Стамбул с 8,6% бронирований. В прошлом году в турецкий город летали на 15% чаще. Третью строчку занял Минск – 6,4%. По словам экспертов, это на 60% больше, чем годом ранее.

Кроме того, доля авиазаказов в другие страны составила 16%, а в 2022 году данный показатель был ниже – 11%.

"При этом стоимость перелета за рубеж снизилась: в среднем улететь можно было за 17,7 тысячи рублей в одну сторону (в 2022 году – за 20,2 тысячи рублей). Цена билета по России изменилась незначительно, составив в этом году 7 тысяч рублей, а в прошлом – 6,7 тысячи рублей", – отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что самыми быстрорастущими направлениями 2023 года в РФ стали Оренбург, Грозный, Ижевск, Хабаровск и Владивосток. Всего с января этого года на внутренние рейсы пришлось 77% всех бронирований авиабилетов.

Например, доля бронирований билетов в Оренбург увеличилась на 74%. В текущем году россияне летали туда-обратно в среднем за 11 тысяч рублей.

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